Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz sosyal farkındalığın artması gereken bir hastalıktan geliyor. Bu hastalık beyinde var olan elektriğin aşırı artması ile ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Nörolojik rahatsızlıklar arasında en sık görüleni ve Türkiye'de yaklaşık 800 binden fazla bireyi ve yakınlarını etkilemektedir. Peki simgesi "mor gözlük" olan sosyal sorumluluk projesinde hangi hastalığa dikkat çekilir?" denildi. İşte 11 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (11 ŞUBAT 2019)

Soru: Simgesi mor gözlük olan sosyal sorumluluk projesi hangi hastalığa dikkat çekiyor?

Cevap: EPİLEPSİ

EPİLEPSİ NEDİR?

Epilepsi nöbeti (yada krizi),beyin normal aktivitesinin, sinir hücrelerinde geçici olarak meydana gelen anormal elektriksel aktivite sonucu bozulması ile oluşan klinik bir durumdur. Halk arasında "Sara Hastalığı" olarak da bilinen epilepsi, kendini epileptik nöbetler ile göstermektedir. Epileptik nöbet gerçekleştiğinde hastada gelip geçici bilinç kaybı veya farklı özelliklerde belirtiler olmaktadır. Kişinin tek bir nöbet geçirmesi, epilepsi hastası olduğu anlamına gelmez.

Epilepsi oldukça yaygın bir hastalıktır. Toplumda görülmeme sıklığı, ülkemizde ve dünyada olduğu gibi % 0,5 ile %1 arasındadır. Cinsiyetler arasında epilepsi hastalığının görülme oranında herhangi bir farklılık yoktur.

Epilepsi belli bir yaş grubunda değil herhangi bir yaş ve zamanda ortaya çıkabilmektedir; ancak ilk 16 yaşa kadar ve 65 yaşından sonra görülme sıklığı artmaktadır. Çocuklarda 16 yaşa kadar en sık görülen nörolojik hastalık epilepsidir.

Hastalığın sık görüldüğü çocuk yaşlarda anne ve babanın gözlemleri teşhis için önemli rol oynamaktadır. Çocuğun arada bir ağzını şapırdatması, kol ve bacaklarında ani sıçramalar-irkilmeler olması, burnuna kimsenin duymadığı kötü koku gelmesi (örneğin yanmış lastik kokusu) veya çocuğun arada bir gözünün dalması, bir yere birkaç saniye boş boş bakması gibi durumlar gözlemlenebilir. Bu gibi davranışların bir kısmı normal değildir ve şüphelenirlerse bir nöroloji hekimine başvurmakta fayda vardır.