Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.02.2019 19:33
  • Son Güncelleme: 10.02.2019 19:38

Son dakika... 'da riskli binanın yıkımına başlandı

Son dakika... 'da yanında bulunan yıkımın başlandı. n çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı gerçekleştiriliyor. Arama kurtarma çalışmalarında, enkazdan 14 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastanelere kaldırılmış, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kartal'da riskli binanın yıkımına başlandı

'da çöken 'nın yanındaki riskli 'ndan değerli eşyalar itfaiye ve polis eşliği ile çıkarıldı. Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından binanın yıkım işlemi başladı.

İstanbul 'da yanındaki Yunus Apartmanı'nda bulunan değerli eşyaların çıkarılması için çalışma yapıldı. Yıkılan Yeşilyurt Apartmanı çevresinde 11 binadaki 135 hane boşaltılmıştı. Riskin en yüksek olduğu belirtilen 11 katlı Yunus Apartmanı'nın durumu da üzerine yerleştirilen sensörlerle sürekli takip ediliyor.

21 ÖLÜ, 14 YARALI
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüş, olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını başlatmıştı. Çökmenin ardından çevredeki 7 bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarında, enkazdan 14 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastanelere kaldırılmış, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSon dakika... Kartal'da riskli binanın yıkımına başlandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar