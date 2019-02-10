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İlginç tespit!

, boğularak katledildi... Tutuklanan eski eşi, “Onu iki aydır hiç görmedim. Vücudunda spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum” dedi.

İlginç tespit!
Öldürülen genç kadının, eski eşi tutuklandı. Şüphelinin ifadesi şaşırttı. 'da 'ın (23) cesedi 4 Mart'ta tarlada battaniyeye sarılı halde bulundu. Talihsiz kadının, boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, kadının eski eşi 'a ait olduğu belirlendi. Yorulmaz tutuklandı. Dün ise duruşma vardı. Sanık Ahmet Yorulmaz "Ben Dilara'yı 24 Ocak 2018'den sonra hiç görmedim. 4 Mart 2018'de cesedi bulundu. Ben Dilara ile ocak- mart ayları arasında görüşmediğim halde onun vücudunda spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, spermin cansız veya canlı insan vücudunda kaç gün kalabileceğine, 40 gün kalıp kalamayacağına ilişkin Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



Eski eşin açıklamaları, mahkemede şaşkınlığa neden oldu.

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