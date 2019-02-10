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Hastalıkları kış kışlayın

Hastalıkları kış kışlayın
Kış aylarının davetsiz misafiri grip ve soğuk algınlığı bu yıl yataklara düşürüyor. , bu kış hastalıklarından korunmanın sırrını açıklıyor. C vitamininden zengin maydanoz, ıspanak, tere, roka, portakal, mandalina, greyfurt ve kuşburnu gibi sebze ile meyvelerin bağışıklığı güçlendirdiğini belirterek bol bol tüketilmesini öneriyor. ve sarımsak da doğal ilaç etkisi gösteriyor. Yine gripten korunmak için süt, ayran ile taze sıkılmış meyve suları içilmesi gerekiyor.

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