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O ödenecek!

O nafaka ödenecek!
Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı davası açtı. Erkek, karısının güler yüz göstermediğini, tüm vaktini internette geçirdiğini, hakaret ettiğini, sadakatsiz davranışlar içine girdiğini öne sürdü. Kadın ise eşinin birlik görevlerini yerine getirmediğini, her tartışmada kendisini evden kovduğunu iddia etti. Mahkeme, kadını kusurlu buldu. Erkek yararına 5 bin TL maddi, 5 bin TL de manevi tazminata karar verdi. Kadın temyize gitti. Yargıtay, işsiz ve herhangi bir geliri olmayan erkeğin, tam kusurlu bulunan çalışan eşine tedbir sı ödemesi gerektiğine hükmetti.

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