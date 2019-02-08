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  • 08.02.2019 21:30
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 21:44

Dehşet görüntüler! Hollywood değil...

’te motosiklet ları kameralarını yansıdı. Görüntülerde bir motosiklet sürücüsü trafik ekiplerinden kaçarken, çarptığı motosikletten 40 metre sürüklenmesine rağmen polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

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