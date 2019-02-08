Kilis'te, 3 ayrı motosiklet kazası MOBESE kameralarına yansıdı. İlk kazada motosiklet otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı.
Dehşet görüntüler! Hollywood değil...
Kilis’te motosiklet kazaları MOBESE kameralarını yansıdı. Görüntülerde bir motosiklet sürücüsü trafik ekiplerinden kaçarken, çarptığı motosikletten 40 metre sürüklenmesine rağmen polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.
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