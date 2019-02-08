Olay, saat 17.00 sıralarında Kuşadası-Söke yolu üzerinde bulunan özel lise yakınlarında meydana geldi. Yoldan geçen Kemal G., okuldan çıkıp kaldırımda minibüs bekleyen lise öğrencisi kızı, iddiaya göre elle taciz etti. Lise öğrencisi durumu okulun güvenlik görevlisine bildirirken, Kemal G. ise koşarak uzaklaştı.

İLK DEĞİLMİŞ

Güvenlik görevlisinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelinin kaçtığı yönde araştırma yapan polis, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Kemal G.yi,ÿkısa süren kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

Bu arada, Kemal G.'nin taciz suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen Kemal G.'nin sorgusu sürüyor.