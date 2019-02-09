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larına çözüm: Kereviz

Kadınlarda daha atakları, sağlıklı beslenerek önlenebiliyor. Uzmanlar; portakal ve greyfurttan uzak durulmasını, bunun yerine kereviz ile elma yenmesini öneriyor

Yaşam kalitesini düşüren hatta depresyona bile neden olan migrenin görülme sıklığı son yıllarda giderek artıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde sık görülen migren ataklarını yanlış beslenmeler de tetikliyor. Bu nedenle migren hastalarının sağlıklı bir diyet programı uygulamaları gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceylan Özateş, migren ağrılarını hafifletecek önerilerini sıralıyor...

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