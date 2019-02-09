Yaşam kalitesini düşüren hatta depresyona bile neden olan migrenin görülme sıklığı son yıllarda giderek artıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde sık görülen migren ataklarını yanlış beslenmeler de tetikliyor. Bu nedenle migren hastalarının sağlıklı bir diyet programı uygulamaları gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceylan Özateş, migren ağrılarını hafifletecek önerilerini sıralıyor...