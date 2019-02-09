Aleyna henüz 17 yaşındaydı. Erkek arkadaşının evinde şüpheli bir şekilde can verdi, ölmeden 54 gün önce verdiği ifade ortaya çıktı. Olay 30 Kasım 2017'de İstanbul Kartal'da yaşandı. Erkek arkadaşı Bayram Ekici ile aynı evde kalan Aleyna Can, başına isabet eden kurşunla öldü. Dairede, Ekici dışında, kardeşi Ercan ile arkadaşları Mesut Vural vardı. Vural'ın elindeki silahın yanlışlıkla patladığını ileri süren üç sanığa 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Dava dosyasına, Can'ın 9 Ekim 2017 günü polise verdiği ifade tutanağı girdi. Genç kız, Ekici'nin zor kullanarak, kendisini Kartal'daki evine götürdüğünü anlattı ve şöyle dedi: "İki gündür beni arayarak, sürekli 'Seni öldürürüm. Ailene zarar veririm' şeklinde tehdit etmektedir. HTS kayıtlarımın incelenmesine rıza gösteriyorum. Tedbir kararı talebim vardır. Şikayetçiyim." Ekici'ye 3 ay süreyle tedbir kararı kondu ancak Aleyna süre dolmadan öldürüldü.

Bayram Ekici, "Telefonda oyuna dalmıştım. Aleyna'dan su istedim. Aleyda dolaba gitti. Silahın patlamasıyla sıçradım. Mesut'un elinde silahı gördüm" dedi.



17 yaşındaki Aleyna Can, erkek arkadaşının evinde başından vurularak yaşamını yitirdi. Genç yaşta, kara toprağa verildi.