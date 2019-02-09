Bugünkü
Takvim

'da cinayet geliyorum demiş

’da , erkek arkadaşının evinde katledildi. Ölümünden 54 gün önce, sevgilisinden şikayetçi olduğu öğrenildi...

Cinayet geliyorum demiş

Aleyna henüz 17 yaşındaydı. Erkek arkadaşının evinde şüpheli bir şekilde can verdi, ölmeden 54 gün önce verdiği ifade ortaya çıktı. Olay 30 Kasım 2017'de 'da yaşandı. Erkek arkadaşı Bayram Ekici ile aynı evde kalan Aleyna Can, başına isabet eden kurşunla öldü. Dairede, Ekici dışında, kardeşi Ercan ile arkadaşları Mesut Vural vardı. Vural'ın elindeki silahın yanlışlıkla patladığını ileri süren üç sanığa 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Dava dosyasına, Can'ın 9 Ekim 2017 günü polise verdiği ifade tutanağı girdi. Genç kız, Ekici'nin zor kullanarak, kendisini Kartal'daki evine götürdüğünü anlattı ve şöyle dedi: "İki gündür beni arayarak, sürekli 'Seni öldürürüm. Ailene zarar veririm' şeklinde tehdit etmektedir. HTS kayıtlarımın incelenmesine rıza gösteriyorum. Tedbir kararı talebim vardır. Şikayetçiyim." Ekici'ye 3 ay süreyle tedbir kararı kondu ancak Aleyna süre dolmadan öldürüldü.

Bayram Ekici, "Telefonda oyuna dalmıştım. Aleyna'dan su istedim. Aleyda dolaba gitti. Silahın patlamasıyla sıçradım. Mesut'un elinde silahı gördüm" dedi.

17 yaşındaki Aleyna Can, erkek arkadaşının evinde başından vurularak yaşamını yitirdi. Genç yaşta, kara toprağa verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da cinayet geliyorum demiş
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri