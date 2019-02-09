Eyüpsultan'da silahlı saldırı

Olay, öğle saatlerinde Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. E.T isimli kişi aracıyla geldi, yanında getirdiği pompalı tüfekle AVM önünde bekleyen Baran E.'ye 3-4 el ateş etti.
Baran E. bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan, sivil polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri alışveriş merkezi önünde ve saldırganın geldiği otomobilde incelemelerde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.