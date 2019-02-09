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  • 09.02.2019 14:30
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 14:30

Eyüpsultan'da silahlı saldırı

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir alışveriş merkezi önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da silahlı saldırı

Olay, öğle saatlerinde Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. E.T isimli kişi aracıyla geldi, yanında getirdiği pompalı tüfekle AVM önünde bekleyen Baran E.'ye 3-4 el ateş etti.

Baran E. bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan, sivil polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri alışveriş merkezi önünde ve saldırganın geldiği otomobilde incelemelerde bulundu.

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