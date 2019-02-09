Boğaz turunda şok ölüm!

Olay saat 12.00 sıralarında yaşandı. Eminönü'nden hareket eden bir tur teknesi Ortaköy açıklarına geldiğinde yolculardan biri henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Çoğu turist olan ve olaya şahit olan yolcular büyük panik yaşadı.
Olay saat 12.00 sıralarında yaşandı. Eminönü'nden hareket eden bir tur teknesi Ortaköy açıklarına geldiğinde yolculardan biri henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Çoğu turist olan ve olaya şahit olan yolcular büyük panik yaşadı.
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