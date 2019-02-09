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  • 09.02.2019 16:05
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 16:26

Boğaz turunda şok ölüm!

'nda tur teknesinden düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 12.00 sıralarında yaşandı. Eminönü'nden hareket eden bir tur teknesi Ortaköy açıklarına geldiğinde yolculardan biri henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Çoğu turist olan ve olaya şahit olan yolcular büyük panik yaşadı.

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