A101'in bu haftaki indirimli ürünleri satışa çıktı. 9-15 Şubat kataloğu ile kampanyalı ürünler merakla bekleniyordu. A101 müşterilerinin takip ettiği aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 9-15 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER VAR? (9-15 ŞUBAT)

Yörsan yoğurt 15,90 TL

Közlenmiş biber 680 gram 3,95 TL

Kaymaklı sürülebilir peynir 700 gram 9,95 TL

Sütlü pirinç unu 200 gram 3,95 TL

Nimet dondurulmuş su böreği 800 gram 9,45 TL

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