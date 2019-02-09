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  • 09.02.2019 13:09
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 13:09

'de bu hafta! 9-15 Şubat ürünler kataloğu satışta! İndirimli ürünler neler?

aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Bu hafaki katalogda en az yüzde 17 en fazla yüzde 28 indirim olacak. Gıda ürünlerinin ön planda olduğu aktüel ürünler kataloğunda birçok ürün dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 9-15 Şubat ürünler kataloğu fiyat listesi...

A101'de bu hafta! İşte aktüel ürünler..

A101'in bu haftaki indirimli ürünleri satışa çıktı. 9-15 Şubat kataloğu ile kampanyalı ürünler merakla bekleniyordu. A101 müşterilerinin takip ettiği aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 9-15 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER VAR? (9-15 ŞUBAT)

Yörsan yoğurt 15,90 TL
Közlenmiş biber 680 gram 3,95 TL
Kaymaklı sürülebilir peynir 700 gram 9,95 TL
Sütlü pirinç unu 200 gram 3,95 TL
Nimet dondurulmuş su böreği 800 gram 9,45 TL

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

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