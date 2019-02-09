Bursa'da Dilara Künili (21), 10 Kasım 2017'de babası Kemal Künili'yi (48), annesi Gülçin Künili'yi (42) dövdüğü gerekçesiyle öldürdü. Tutuklu yargılanan genç kız, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için 3 hafta doktor gözetimine alınacak. Davanın tutuksuz sanığı anne Gülçin Künilli, mahkeme başkanının, "Eşinin ölümüne üzülüyor musun?" soruna, "Eşimin ölümüne üzülmüyorum. Cezaevinde bulunan kızım Dilara rahatsız, ona üzülüyorum" yanıtını verdi. Mahkeme, ailenin küçük çocuklarına kayyum atanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.