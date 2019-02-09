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  • 09.02.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 19:11

Çabaladılar ancak kurtarılamadı

Sarayburnu'nda yaralı olarak kıyıya vuran çevredekiler tarafından birkaç kez tekrar denize bırakılmasına rağmen kurtarılamadı. Burnunda ve kafasında kesikler bulunan yavru yunusun tekne pervanesine çarptığı tahmin ediliyor.



İstanbul Eminönü Sarayburnu Sahili'nde gezen bazı vatandaşlar kayalıklar arasında bir yavru yunusun çırpındığını fark etti. Vatandaşlar, burnunda ve kafasının her iki yanında kesikler bulunan yavru yunusu tekrar denize bıraktılar.

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