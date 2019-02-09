İstanbul Eminönü Sarayburnu Sahili'nde gezen bazı vatandaşlar kayalıklar arasında bir yavru yunusun çırpındığını fark etti. Vatandaşlar, burnunda ve kafasının her iki yanında kesikler bulunan yavru yunusu tekrar denize bıraktılar.
İstanbul Eminönü Sarayburnu Sahili'nde gezen bazı vatandaşlar kayalıklar arasında bir yavru yunusun çırpındığını fark etti. Vatandaşlar, burnunda ve kafasının her iki yanında kesikler bulunan yavru yunusu tekrar denize bıraktılar.
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