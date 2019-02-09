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  • 09.02.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 17:42

ipucu 9 Şubat: 'nın ilk kadın yöneticisi kimdir?

ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Eleq bugün 20.00'de takipçilerinin karşısına çıkacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada, ipucu sorusunun bilim üzerinden sorulduğu bildirildi. Peki, 'nın ilk kadın yöneticisi kimdir? Ayrıca bu kişi "” lakabıyla da biliniyor.

NASA'nın ilk kadın yöneticisi kimdir?

Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar ve iyi hafta sonları eleqseverler. Bugün konumuz bilim, hazır mısınız? NASA'nın ilk kadın yöneticisi ve "Hubble teleskobunun annesi" lakabıyla anılan gökbilimci kimdir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 9 Şubat Eleq ipucu sorusunun yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (9 ŞUBAT 2019)

Soru: NASA'nın ilk kadın yöneticisi kimdir?

Cevap: NANCY GRACE ROMAN

NANCY GRACE ROMAN KİMDİR?

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