Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar ve iyi hafta sonları eleqseverler. Bugün konumuz bilim, hazır mısınız? NASA'nın ilk kadın yöneticisi ve "Hubble teleskobunun annesi" lakabıyla anılan gökbilimci kimdir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 9 Şubat Eleq ipucu sorusunun yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (9 ŞUBAT 2019)

Soru: NASA'nın ilk kadın yöneticisi kimdir?

Cevap: NANCY GRACE ROMAN

NANCY GRACE ROMAN KİMDİR?