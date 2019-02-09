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  • 09.02.2019 19:59
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 19:59

Son dakika: 'de korkunç ! İkiye bölündü

'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! İkiye bölündü

'den Çameli yönüne giden Ramazan Demirkaya yönetimindeki 20 E 1952 plakalı otomobil, Aligöz mevkisinde karşı yönden gelen Ozan Gül'ün kullandığı 20 AAL 270 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 20 E 1952 plakalı otomobilin ikiye bölündüğü da sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Ekiplerce sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolunda ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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