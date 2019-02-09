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  • 09.02.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 16:34

'te korkunç olay! Yeni doğan bebeğini klozete atıp öldürdü

'te nişanlısından hamile kalan genç kadın, evinin tuvaletinde doğum yaptı. Genç kadın, doğumdan ailesinin haberi olmaması için kız bebeğini klozete atıp öldürdü.

'te tuvalette doğum yapan T.B isimli anne iddiaya göre yeni doğan bebeğini boğarak öldürdükten sonra klozete attı.

EVİN TUVALETİNDE DOĞUM YAPTI
Olay, Gaziantep'in Gümüştekin Mahallesi şehit Mehmet Fatih Akdemir sokakta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce nişanlısından hamile kalan T.B isimli kadın, ailesiyle oturduğu evin tuvaletinde doğum yaptı. T.B, doğumdan habersiz olan ailenin duymaması için kız bebeğini boğarak öldürdükten sonra klozete attı.

BANYODAN GELEN SESİ DUYAN AİLE, BEBEĞİ KLOZETTE BULDU
Banyodan gelen bebek sesini duyan T.B.'nin anne ve Babası, klozette bir bebek olduğunu fark ederek, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit etti. Bebeğin cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilirken, anne ise polis gözetiminde Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

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