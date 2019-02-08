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  • 08.02.2019 17:40
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 17:40

Yer: Çankırı... Kimse yanına yaklaşamadı!

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi Saraycık köyünde vatandaşlar tarafından fark edilerek paniğe yol açan hasta kurda ilk müdahaleyi ekipleri yaptı.

Yer: Çankırı... Kimse yanına yaklaşamadı!

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Saraycık köyünde vatandaşlar tarafından fark edilince paniğe yol açtı. Uygun bir şekilde bulunduğu bölgeden çıkarılan , ilk yardım tedavisinin ardından ve teslim edildi. Kurdun tedavisinin devam edeceği bildirildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Saraycık köyünde hasta olarak bulunan kurt, ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Köy halkının korkması sebebi ile köy muhtarının ni bilgilendirmesi üzerine belediye veteriner hekiminin de aralarında bulunduğu ekip, Başkan Hüseyin Boz'un talimatı ile bölgeye gönderildi.

Hasta ve bitkin olduğu görülen kurda ilk müdahale Çankırı Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edilen kurdun tedavisinin Üniversitesi Veteriner Fakültesinde devam ettiği ifade edildi.

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