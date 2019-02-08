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  • 08.02.2019 17:25
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 17:25

'nda korkutan

'nda bitişik üç binanın çatısında çıkan a itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi Duvarcı Adem Sokak'ta bir binanın çatı katında çıkan , kısa sürede bitişikte iki binaya da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. , Şişli ve Fatih'ten gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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