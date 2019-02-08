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  • 08.02.2019 18:01
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 18:02

Olmaz'a bomba transfer! rolüyle kadroya dahil olan isim kim?

Olmaz'ın kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor. Her Salı Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan 'da ipler iyice gerilirken, Çakırbeyliler'in karşısına Façalılar'ın kız kardeşi rolüyle bomba bir isim geliyor. 4 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil olan ünlü isim kim?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm 12 Şubat Salı akşamı Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. EDHO yeni bölümde izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği, Bahadır Özdener'in senaryosunu yazdığı EDHO 124. yeni bölümde Façalılar'ın kız kardeşi rolüyle yeni oyuncu dahil oluyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FULL İZLE

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