Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm 12 Şubat Salı akşamı Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. EDHO yeni bölümde izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği, Bahadır Özdener'in senaryosunu yazdığı EDHO 124. yeni bölümde Façalılar'ın kız kardeşi rolüyle yeni oyuncu dahil oluyor.
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