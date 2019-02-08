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  • 08.02.2019 19:16
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 19:16

Ünlü doktor hayatını kaybetti

'in ve 'nin en önemli spor hekimleri arasında gösterilen Op. Dr. (71), mide i tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ünlü doktor hayatını kaybetti

Yaklaşık 6 aydır mide i nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören ve son zamanlarda aşırı kilo kaybeden Dr. , durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 10 gün önce yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Hayatının 30 yılını Karşıyaka'ya adayan ve Tarihi Müzesi'nin de kurucularından biri olan Zeren, bu akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Adamları Derneği'nin başkanlığını da yapan Zeren, diz sakatlıkları tedavisinde sadece 'de değil dünyada da tanınan bir isimdi.

Zeren'in cenazesinin ne zaman toprağa verileceği daha sonra belli olacak.

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