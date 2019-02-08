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  • 08.02.2019 20:04
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 20:05

Saniye saniye kamerada... Önce sonra...

'de, bir kadının tartıştığı dolmuş şoförünü darp etmesi vatandaşın kamerasına yansıdı.

Saniye saniye kamerada... Önce tokat sonra...

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Devlet Hastanesi önünde bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle dolmuş şoförüyle tartıştı. Kadın, tepki gösterdiği şoföre önce , sonra birkaç kez tekme attı.

Yoldan geçen araçta bulunanlar tarafından kaydedilen bu anlar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntülerde, kadının, şoförü tekme ve tokat atarak darbetmesi ve kendisine müdahale etmeye çalışan kişiyi azarlaması yer alıyor.

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