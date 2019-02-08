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Tek sebebı ihanet

’da , 53 yıllık eşini, bıçaklayarak öldürdü. Duruşmada ağlayarak savunma yapan yaşlı adam, “Tek sebebi ihanet” dedi..

Tek sebebı ihanet
Almanya'dan tatil için geldikleri 'da 76 yaşındaki eşi Esma Aksakal'ı, sosyal medya hesabı yüzünden çıkan tartışma üzerine öldürdüğü iddia edilen 85 yaşındaki Bilal Aksakal'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada çiftin kızları Sinem Kumcu ile maktulün kız kardeşinin avukatı hazır bulundu. Sinem Kumcu, "Benim ve kardeşlerimin herhangi bir şikayeti yoktur. Her ailede sorun olur. Babam bana dedi ki, başkalarıyla konuşuyormuş annem. Bununla ilgili belgeleri göstereceğini söyledi ama ben görmek istemedim" ifadelerini kullandı. Sanık Bilal Aksakal, "Böyle bir olaya bulaştığımdan dolayı utanç duyuyorum. Ben eşimi çok sevdiğimden ayrıca bana söylediği sözlerden çok etkilendim. 53 sene birbirimizi sevdik. Bunun tek sebebi ihanet, aldığı ilaçlardan mıdır nedir. Bana 'ben seninle 50 sene aynı yatağı paylaştım ama hiçbir şey anlamadım, maymun gözünü şimdi açtı' dedi. Bu sözü beni çok incitti. Bu işlerden anlayan bir doktora götürün. Ben bir kadını memnun edemeyecek biri miyim baksın" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanığın diğer çocuklarının da dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

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