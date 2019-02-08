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  • 08.02.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 10:06

sonuçları sorgulama! 7 Şubat 'da büyük ikramiye 16 milyon 890 bin!

sonuçları için bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz haftadan 14 milyon devreden Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 16 milyon 890 bin olarak belirlendi. 7 Şubat tarihli oyuna bilet alanlar çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, Süper Loto'da bu haftaki şanslı numaralar neler? İşte 7 Şubat 2019 ...

Tam 16 milyon! Sonuçlar açıklandı...

Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdarsi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmyınca büyük ikramiyenin haftaya devrettiği bildirildi. Böylelikle 9'uncu devir gerçekleşmiş oldu. Büyük ikramiye tutarı ise 16 milyon olarak belirlendi. Öte yandan 5, 4 ve 3 bilen kişilerde belirli ikramiyeleri kazandı. İşte 7 Şubat 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (7 ŞUBAt 2019)

7 Şubat Süper Loto sonucu: 14 - 16 - 31 - 36 - 37 - 45

Süper Loto'nun 590'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 890 bin 212 lira 93 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 75 kişi 10 bin 605 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 627 kişi 185 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 100 bin 818 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 124 bin 275 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 255 bin 531 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 262 bin 334 lira 2 kuruş kamuya aktarıldı.

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