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  • 08.02.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 09:59

30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

dizisi dün akşam izleyicileri ekrana kilitledi. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Avlu’nun 29. bölümüne neler yaşandı? Gerilim ve heyecan dolu olan sinde Deniz, köstebeğin kim olduğunu öğrenebildi mi?

Avlu 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

Avlu dizisinin son bölümü heyecanla izlenirken yine izleyiciler ekran başından ayrılamadı. Azra'nın sahneleri izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Köstebeğin kim olduğunun ortaya çıkıp çıkmadığı da merak konusu oldu.

Son bölümün hemen ardından Avlu 30. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki yeni tanıtım yayınlandı mı, gelecek hafta dizide neler yaşanacak?

AVLU 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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