Avlu 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?

Avlu dizisinin son bölümü heyecanla izlenirken yine izleyiciler ekran başından ayrılamadı. Azra'nın sahneleri izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Köstebeğin kim olduğunun ortaya çıkıp çıkmadığı da merak konusu oldu.

Son bölümün hemen ardından Avlu 30. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki yeni tanıtım yayınlandı mı, gelecek hafta dizide neler yaşanacak?



AVLU 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?