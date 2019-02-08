Beslenme alışkanlıklarındaki düzensizlik, çeşitli hastalıklar ve hareketsiz yaşam, obeziteye neden oluyor. İnsan ömrünü kısaltan obeziteden kurtulmak için mutlaka uzman yardımı alınması gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Hülya Tulgar, obeziteye karşı alınması gereken önlemleri şöyle anlatıyor:
- Yaşam
- 08.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
obazitenin çaresi sünnete uygun beslenmedir
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.