



Beslenme alışkanlıklarındaki düzensizlik, çeşitli hastalıklar ve hareketsiz yaşam, obeziteye neden oluyor. İnsan ömrünü kısaltan obeziteden kurtulmak için mutlaka uzman yardımı alınması gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Hülya Tulgar, obeziteye karşı alınması gereken önlemleri şöyle anlatıyor: