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ömrü kısaltıyor! İşte obeziteye karşı alınacak önlemler...

, den sonra son vebası olan ; ömrü kısaltıyor. Ölümcül hastalıklara yol açıyor. Uzmanlar uyarıyor: Hazır gıdadan uzak durun. Yağ oranınıza baktırın. Spor yapın. Meyve-sebzeyi mevsiminde yiyin.



Beslenme alışkanlıklarındaki düzensizlik, çeşitli hastalıklar ve hareketsiz yaşam, obeziteye neden oluyor. İnsan ömrünü kısaltan obeziteden kurtulmak için mutlaka uzman yardımı alınması gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Hülya Tulgar, obeziteye karşı alınması gereken önlemleri şöyle anlatıyor:

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ihsan ihsan

obazitenin çaresi sünnete uygun beslenmedir

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cevapla 08.02.2019 08:59
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