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Kalp soğuğu sevmez

Kalp krizi, ında yaza göre 3-4 kat artıyor. Hastaların dilaltı hapla gezmeleri öneriliyor.

Kalp soğuğu sevmez
Kalp hastalarının larda daha dikkatli olması gerekiyor. Kardiyolog Prof. Dr. İsmet Dindar, kalbimizi korumanın yollarını şöyle anlatıyor: Kalp krizlerinin ında daha sık olmasının belki de en önemli sebebi; soğuk havaların uyardığı damarlardaki büzülme, spazm ve tansiyonu yükseltici etkidir.

Kalp hastaları ve tansiyon hastaları ilaçlarını düzenli almalıdırlar.

Kış aylarında soğuk hava nedeniyle kalorili besinlerin alımı artar. Egzersiz oranı düşer. Kalp hastalarının kış aylarında tam tahıllı besinler ile sebze ve meyve yemeleri, ağır kalorili besinlerden kaçınmaları gerekir.

Egzersiz yapmak için soğuk hava yerine ev, spor salonu, kapalı ortamlar veya sessiz bir alışveriş merkezi tercih edilebilir.

Kalp hastası olanların mutlaka dilaltı tabletlerini alarak dışarı çıkmaları gerekir.

Kalp hastaları, özellikle bacak damar problemi olanlar; kışın gece de çorap giymeli, bacak damar tıkanıkları olanlar kış aylarında soğuk havaya çıkarken yün çorap giymelidirler.

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