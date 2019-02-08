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Dualarımız seninle

Dualarımız seninle Dilay
FB TV'nin sunucusu Kemer, kan kanseri oldu. Uygun ilik bulundu.
"Bu savaşı kazanacağım. Benim için dua edin" diye konuştu. Bu isteği milyonlarca kez karşılık buldu:

Rabbim acil şifa versin. Sen güçlüsün. Bunu da atlatırsın.
Dualarımız seninle güzel insan.
Geçmiş olsun. Allah yardımcın olsun Fenerbahçeli kardeşim.
Fenerbahçeliler güçlü olur. Bu maçı da kazanırız.
İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacaksın.
Dualarımız hep seninle Dilaycım.

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