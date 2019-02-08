Arka Sokaklar 504. bölümde Mesut ile Ekrem tuzağa düşüyor!

Arka Sokaklar 504. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Fenomen olmayı sürdüren Arka Sokaklar'ın son bölümünde Aylin'in bebeğini kaybetmesi büyük üzüntü yarattı. Bu hafta ise Mesut'a bir şey olup olmayacağı merak ediliyor. Arka Sokaklar'ın yeni fragmanı da yayınlandı, işte bu akşam yaşanacaklar…



ARKA SOKAKLAR 504. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Mesut ve Ekrem, Serboran'a giderler. Karakol komutanı Ahmet binbaşı onları karşılar. Mesut ve Ekrem arama çalışmalarına başlarlar. Derman, Mesutların geldiğinin haberini alır. Mesutlar mezralarda arama yaparlar. Ahmet komutan da yanlarındadır. İsmail'in kızı Hüma da örgüttendir. Hüma ve Baki erzak almaya gönderilmiştir. Derman'dan gizli Yıldız'ı ararlar ve para isterler. Yıldız durumu Rıza'ya anlatır. Mesut, Yıldız'ın telefonunu arar ve istedikleri parayı alamayacaklarını söyler. Derman arkasından iş çevrildiğini öğrenir. Mesutlar, İHA'dan aldıkları bilgiyle kamp noktasına yaklaşırlar.

Aylin bebeğini kaybettiği için sinirleri bozulmuştur. Hakan ve Nesrin'le de tartışır. Aylin bebek odasına girdiği zaman sinir krizi geçirerek bebeğin bütün eşyalarını dağıtır.





Yol kenarında Reyhan isimli kadının cesedi bulunur. Reyhan, hastanede hayatını kaybeder. Saldırgan kişi, eşi Ufuk'tur. Ufuk, Reyhan'ın erkek kardeşinin kapısına dayanır ve bebeğini ister. Zorla bebeği alıp kaçar. Ekibimiz durumdan haberdar olmuştur ve Ufuk'un peşine düşerler. Hakan, Ufuk'un bebekle kaçtığından habersizdir ve çatışmaya hazır şekilde adamın peşine düşer. Bebeğin zarar görmesi an meselesidir.

Hüsnü, Meziyet'in ailesiyle tanışmak için yemek düzenler. Meziyet ve Zeliha kavgaya tutuşur. Meziyet eline geçen bardağı Zeliha'ya fırlatacakken, bardak Meryem'e isabet eder. İki ailenin arası tekrar açılır. Hüsnü ve Meryem çareyi onlardan kaçmakta bulur. Meziyet polise kızının kaçırıldığına dair suç duyurusunda bulunur.