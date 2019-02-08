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  • 08.02.2019 14:16
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 14:16

'nda "gergedan boynuzu" operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 'nda gerçekleştirilen operasyonda 14 milyon 500 bin lira değerinde olduğu belirtilen 21 gergedan boynuzu, gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içerisinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağı ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince nesli tehlike altında olan canlıların yasadışı ticaretinin önlenmesi amacıyla Türkiye'den transit geçen yolculara 'Hava Takip Programı' üzerinden risk değerlendirmesi yapıldı.

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