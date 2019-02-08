İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince nesli tehlike altında olan canlıların yasadışı ticaretinin önlenmesi amacıyla Türkiye'den transit geçen yolculara 'Hava Takip Programı' üzerinden risk değerlendirmesi yapıldı.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince nesli tehlike altında olan canlıların yasadışı ticaretinin önlenmesi amacıyla Türkiye'den transit geçen yolculara 'Hava Takip Programı' üzerinden risk değerlendirmesi yapıldı.
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