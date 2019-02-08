Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul'da hava nasıl olacak?  9 Şubat 2019 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı "İstanbul'da bugün hava nasıl? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ankara'da bugün hava nasıl? Ankara'da kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 9 Şubat 2019 Cumartesi hava durumu tahminleri...