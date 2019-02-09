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  • 09.02.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 09:41

Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Gaziantep'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Gaziantep'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Ayrıntılar gelecek...

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