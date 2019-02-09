Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Gaziantep'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
Ayrıntılar gelecek...
Gaziantep'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
Ayrıntılar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.