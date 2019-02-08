Yapılan araştırmalara göre kilo artışı, libidonun düşmesine neden oluyor. İçinde A, E, B16 vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum minerallerini barındıran yumurta ise çiftlere derman oluyor. Cinsel sorunları ortadan kaldırıyor.
Yumurtanın diğer faydaları ise şöyle:
Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor.
Sarısındaki A vitamini ile dişlere sağlık kazandırıyor.
Kahvaltıda tüketildiğinde vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynuyor.
Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyor.
Beyin gelişimini destekliyor.
Demir eksikliğini gideriyor.
Kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
Gözleri besliyor. Katarakt hastalığından koruyor.
Yumurtanın diğer faydaları ise şöyle:
Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor.
Sarısındaki A vitamini ile dişlere sağlık kazandırıyor.
Kahvaltıda tüketildiğinde vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynuyor.
Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyor.
Beyin gelişimini destekliyor.
Demir eksikliğini gideriyor.
Kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
Gözleri besliyor. Katarakt hastalığından koruyor.
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