araştırmalara göre kilo artışı, libidonun düşmesine neden oluyor. İçindevitaminleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum minerallerini barındıran yumurta ise çiftlere derman oluyor. Cinsel sorunları ortadan kaldırıyor.enfeksiyonlara karşı koruyor.A vitamini ile dişlere sağlık kazandırıyor.tüketildiğinde vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynuyor.fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyor.gelişimini destekliyor.eksikliğini gideriyor.vermeyi kolaylaştırıyor.besliyor. Katarakt hastalığından koruyor.