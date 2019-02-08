İstanbullu Gelin 71. yeni bölümde İpek ile Fikret boşanacak mı?

İstanbullu Gelin'in her bölümünde heyecanlı olaylar yaşanıyor. Fenomen hale gelen dizi İstanbullu Gelin bu akşam ekrana gelecek. Adete yeni bir döneme girecek olan Boran Malikanesi'nde sular durulmuyor. Faruk'un yeni kararı ne olacak merak konusu…



İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?



Esma'nın hastalığı ve İpek'in gidişi sonrası konakta yeni bir dönemin başladığı hissedilmektedir. Fikret, Adem'le aldıkları karar nedeniyle kendisini güçlü hissetmektedir, pes etmeyecektir. Adem ile Güneş'in ilişkisinin ciddileşme adımları attığını fark eden Dilara gittikçe yalnızlaşmaktadır. Süreyya'nın konaktaki hakimiyeti durumların getirisi olarak artarken, Esma'nın kırılması ise konağın içerisinde soğuk rüzgarlar esmesine neden olur. Faruk, Fikret'in tekrar Adem ile yakınlaşıp iş yapacağını öğrenince önemli bir karar aşamasına gelir.