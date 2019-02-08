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  • 08.02.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 17:26

! 'de girişimi! Trafik kilit

haberi... 'nde () bir kişi girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan 'na geçişte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

FSM'de intihar girişimi! Trafik kilit

() Avrupa yakasından istikametinde saat 15.30 sıralarında ismi henüz belirlenemeyen bir kişi köprü korkuluklarına tırmandı. Sürücüler teşebbüsünde bulunan kişiyi görüp durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen müzakereci polis intihar girişimde bulunan kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

Denizden de sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi önlem aldı. İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu yakasına geçmek isteyen sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Cuma gününün de etkisi ile Anadolu yakasına geçişlerde trafik durma noktasına geldi.

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