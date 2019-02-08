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  • Son Güncelleme: 08.02.2019 17:21

ipucu 8 Şubat: Suppiluliuma Heykeli’ne ev sahipliği yapan müzemiz hangisidir? sorusu

ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, Dünya'nın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan bir müzemiz ipucu sorusunda yer aldı. Peki, aynı zamanda Suppiluliuma Heykeli’ne ev sahipliği yapan müzemiz hangisidir? İşte 8 Şubat sorusu ve yanıtı...

Suppiluliuma Heykeli’ne ev sahipliği yapan müzemiz hangisidir?

Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq'in bugünkü yarışması için yapılan açıklamada, "Merhabalar eleqseverler, hafta sonuna bir coğrafya sorusuyla başlıyoruz. Dünya'nın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan, aynı zamanda Suppiluliuma Heykeli'ne ev sahipliği yapan müzemiz hangisidir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 8 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (8 ŞUBAT 2019)

Soru: Suppiluliuma Heykeli'ne ev sahipliği yapan müzemiz hangisidir?

Cevap: HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ

SUPPİLULİUMA HEYKELİ HAKKINDA

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