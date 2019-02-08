Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq'in bugünkü yarışması için yapılan açıklamada, "Merhabalar eleqseverler, hafta sonuna bir coğrafya sorusuyla başlıyoruz. Dünya'nın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan, aynı zamanda Suppiluliuma Heykeli'ne ev sahipliği yapan müzemiz hangisidir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 8 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (8 ŞUBAT 2019)

Soru: Suppiluliuma Heykeli'ne ev sahipliği yapan müzemiz hangisidir?

Cevap: HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ

SUPPİLULİUMA HEYKELİ HAKKINDA