Tüm hastalıkların ilacı doğada saklı. Beslenme uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, sağlıklı bir hayat için sebze ve meyve tüketmek gerektiğini vurguladı. Gözleri besleyen havucun kalbi de koruduğunu açıkladı.
- Yaşam
- 08.02.2019
- Gazete
Havuç kalpten anlar! İşte havucun faydaları...
Sağlıklı atan kalbin yolu, mutfaktan geçiyor. Salataları süsleyen havuç; kalbi koruyor, gözleri güçlendiriyor, katarakta siper oluyor.
Tüm hastalıkların ilacı doğada saklı. Beslenme uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, sağlıklı bir hayat için sebze ve meyve tüketmek gerektiğini vurguladı. Gözleri besleyen havucun kalbi de koruduğunu açıkladı.
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