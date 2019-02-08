Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 20.30'da başlayacak yarışma için Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa basketbolunda Yugoslav ekolü disiplini ve sistemiyle nice başarılara koşmuştur. Bu ekolün en önemli temsilcilerinden biri olan Željko Obradović ülkemiz basketbolunda da birbirinden güzel başarılara imza atmıştır. Bu akşam için ipucumuz da bu değerli spor insanıyla alakalı. "Željko Obradović" hangi basketbol kulübümüzün antrenörüdür?" denildi. İşte 8 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (8 ŞUBAT 2019)

Soru: Zeljko Obradovic hangi basketbol takımının antrenörüdür?

Cevap: FENERBAHÇE BEKO

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko basketbol kulübünün antrenörüdür. Sırp Basketbol Koçu ve eski profesyonel basketbolcudur. 5 farklı kulüp ile 9 EuroLeague şampiyonluğu kazandığı için, Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olarak kabul edilir. Kulüp düzeyinde başarıların yanı sıra millî başarıları da vardır.