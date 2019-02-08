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Doğal güzel!

Doğal güzel!

Victoria's Secret modeli Grace Elizabeth, doğal yağlar kullanıyor. 21 yaşındaki ABD'li manken, ışıl ışıl görünme sırlarını şöyle anlatıyor: "Sabahları birkaç damla avokado yağıyla yüzüme ve boynuma masaj yapıyorum. Protein zengini hindistancevizi yağını yüksek koruma faktörü içeren kremle karıştırarak vücuduma sürüyorum. Aydınlatıcı uyku maskesini sayesinde yüzümde yorgunluktan eser kalmıyor. Uçaktan inip doğrudan çekime gideceğim işlerde işime yarıyor."

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