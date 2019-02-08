Kefir kanseri yok ediyor

Kefirin faydaları saymakla bitmiyor. Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu mucize besinle ilgili şunları söylüyor: "Kefir, kanserde önemli bir basamak olan mutasyon diye tabir ettiğimiz DNA'lar üzerindeki kalıcı hasarları azaltarak, kanser oluşumuna zemin hazırlayan kimyasal olayları önlüyor. Aynı zamanda kanserojen etkisi olan maddeleri etkisizleştirerek anti-kanserojen etki gösteriyor."