



Perşembe akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Çarpışma'da gerilimli olayların ardı arkası kesilmiyor. Çarpışma son bölümde Kerem'in annesini kurtaran kişi kim oldu? Kerem ile annesinin kavuşma anı ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Son bölümden hemen sonra Çarpışma dizisinin 10. yeni bölümünden ilk sahne de yayınlandı. İşte yaşanacaklar...



ÇARPIŞMA 10. BÖLÜMDEN İLK SAHNE