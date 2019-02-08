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  • 08.02.2019 11:56
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 11:56

10. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

Show TV’nin keyifle takip edilen dizisi , dün akşam ekrana geldi. Konusu, oyuncuları ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen nde neler yaşandı. Son bölümün hemen ardından Çarpışma 10 . yeni bölümden ilk sahne de yayınlandı.



Perşembe akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Çarpışma'da gerilimli olayların ardı arkası kesilmiyor. Çarpışma son bölümde Kerem'in annesini kurtaran kişi kim oldu? Kerem ile annesinin kavuşma anı ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Son bölümden hemen sonra Çarpışma dizisinin 10. yeni bölümünden ilk sahne de yayınlandı. İşte yaşanacaklar...

ÇARPIŞMA 10. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

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