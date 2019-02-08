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  • 08.02.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 12:16

8 Şubat 2019! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? Cuma indirimleri ile ürünler kataloğu

aktüel ürünler kataloğu ile cuma indirimleri belli olmuştu. Bugün itibarıyla satışa çıkan ürünler arasında, Huawei Y5 cep telefonu 899 TL'den satılıyor. Öte yandan kişisel bakım ürünleri ile züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 8 Şubat 2019 ürünler kataloğu...

BİM'de cuma indirimleri başladı!

BİM'de cuma indirimleri başladı. BİM müşterilerinin merakla beklediği indirimli ürünleri haberimizde derledik. Birçok ürünün yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda züccaciye ve tekstil ürünlerinin yanı sıra 899 TL fiyatı ile Huawei Y5 cep telefonu dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 8 Şubat 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (8 ŞUBAT 2019)

Lolla's aksesuarlı bebek 47,90 TL
1000 parça puzzle 18,90 TL
Dekorlu çay seti 29,90 TL
Lav üçlü meşrubat bardağı 6,95 TL
Rende 4,95 TL
Çok amaçlı askılı sepet düzenleyici 4,95 tl
Dörtlü kapaklı çok amaçlı kase 14,90 TL
Taç Toka 2,45 TL
Elbise askısı 4,95 TL

BİM 8 ŞUBAT KATALOĞUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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