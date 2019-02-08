Gülperi 19. yeni bölümde Kadir hapisten kurtulabilecek mi?

Gülperi'de kaçırılan Artemis'e ne olacağı merak konusu… Bu akşam Gülperi'de Hasan Artemis'e ulaşmaya ve onu kurtarmaya çalışır. Peki başarılı olabilecek mi yoksa Artemis yangın çıkan yerden sağ çıkamayacak mı? İşte heyecanlı sahnelerin yaşandığı Gülperi'nin yeni bölüm fragmanları…



GÜLPERİ 19. BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Can'ın "Süpermen'e mektup yazacağım. O üzülmüştür şimdi!" sözleri yürekleri burkarken, Bedriye babası için Gülperi'yi karşısına alıyor. Eyüp'ün Gülperi'yi hırpaladığı anlar gerilimi yükseltirken, Eyüp ve Kadir hesaplaşmasının neye varacağı merakla bekleniyor. Gülperi'nin Kadir'in evlenme teklifini kabul ettiği tanıtımda ikilinin sevgilerini dile getirdiği anlar beğeni topluyor.



Kadir'in, Gülperi'nin yanıtının yazılı olduğu kağıdı düşürdüğü, Gülperi'nin Kadir'i kurtarmak için uğraştığı heyecan dolu tanıtımda Hasan, kaçırılan Artemis'in peşine düşüyor. Artemis için gözünü kırpmadan kendini tehlikeye atan Hasan'ın, Artemis'i kurtarıp kurtaramayacağı merakla bekleniyor.