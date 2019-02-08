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Aile içi vahşet

Aile içi vahşet
'de uyruklu vatandaşı Z.K. (59), geçen salı hastaneye götürdüğü kızı Siwar Keblaw'ın (21), balkondan atlayarak intihar ettiğini öne sürdü. Polis, durumdan şüphelendi. Baba, 3 ay önce namus meselesi nedeniyle kızı ile birlikte kaçtıklarını anlatarak, "Oğlum Y.K. İsrail'den geldi. İkisi arasında tartışma çıktı. Boğarak öldürdü" dedi.

Abbas ÇAKAR

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