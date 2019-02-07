Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Koruncuk Vakfı; risk altındaki çocuklara bakım hizmeti vererek onları hayata kazandıran ve bu konuda koruyucu çalışmalar yapan bir Sivil Toplum Kuruluşu. Vakıf toplumu çocuk hakları konusunda bilinçlendirme yönünde faaliyetler de yürütmekte. Peki 40.yılını kutlayan Koruncuk Vakfı'nın sloganı nedir biliyor muyuz?" denildi. İşte 7 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (7 ŞUBAT 2019)

Soru: Koruncuk Vakfı'nın sloganı nedir?

Cevap: EL VER, HAYATA TUTUNSUN!

KORUNCUK VAKFI HAKKINDA

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı; korunma ihtiyacında olan çocuk sorununa çareler üretmek, bu sorunun neden olabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için faaliyette bulunur. Bu amaçla koruma öncesi, koruma ve koruma sonrası aşamalarında önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar yürütür.

KORUNCUK VAKFI'NIN TARİHÇESİ

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, 1979 yılında "korunma ihtiyacındaki çocuklar"ın topluma kazandırılmasını amaç edinmiş gönüllü kişiler tarafından kurulmuştur. Vakıf yaptığı araştırmalar sonucunda ''Çocukköyü'' modelini örnek alarak 1992 yılında, İstanbul Bolluca'da 37 dönüm arazi üzerinde Koruncukköy Bolluca'yı hizmete açmıştır.

Koruncukköy Bolluca, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü (Bugünkü ismiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) ile Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı arasında 21.06.1996 tarihinde imzalanan Protokol ile işbirliği içerisinde işletilmektedir.

22.07.2008 ve 14.10.2009 tarihlerinde imzalanan ek protokoller ile işbirliği ve destek kapsamı genişletilmiştir. SHÇEK Genel Müdürlüğü'nün Çocuk Yuvaları Yönetmeliği ve Yetiştirme Yurtları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda 05.05.2014 tarihli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlük Makamı onayı ile kurum ismi Bolluca Çocuk evleri sitesi olarak da kullanılmaya başlanmıştır.

Vakıfa 17.12.1989 tarih ve 1989/14827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır. 2005 yılında, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na "korunmaya muhtaç çocuklar konusunda" yaptığı özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyince "ECOSOC Özel Danışmanlık Statüsü" verilmiştir.