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  • 07.02.2019 17:15
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 17:37

'da dehşete düşüren olay! Genç kız ailesi tarafından boynundan zincirlendi

'ta iddiaya göre ağabeyi tarafından bodrum kattaki evde boynundan zincirlenen 18 yaşındaki kız, cama gelerek çevredekilerden yardım istedi. Polis ekipleri kızı kurtarmak için seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu 18 yaşındaki genç kız, iddiaya göre ağabeyi tarafından bodrum kattaki evde bulunan koltuğa zincirlendi.

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