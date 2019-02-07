Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki katlı evin çatı katındaki buzdolabından kaynaklandığı tahmin edilen patlamada, maddi hasar oluştu. Patlamayı duyan site sakinlerinden Murat Soykan, "Büyük bir gürültüye uyandık. Bölgedeki bütün evler patlamanın şiddetiyle sallandı. Herkes sokağa çıktı ve panik yaşandı." dedi.
Bodrum'un Gümbet Mahallesi Melengeç Sitesi'ndeki bir evin çatı katında patlama meydana geldi.
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