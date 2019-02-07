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  • 07.02.2019 13:51
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 13:53

'da sitede korkutan ! Herkes sokağa kaçtı

'nın ilçesinde, iki katlı evin çatı katındaki buzdolabından kaynaklandığı tahmin edilen da, maddi hasar oluştu. Patlamayı duyan site sakinlerinden Murat Soykan, "Büyük bir gürültüye uyandık. Bölgedeki bütün evler patlamanın şiddetiyle sallandı. Herkes sokağa çıktı ve panik yaşandı." dedi.

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