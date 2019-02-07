



Dizi konusu ve sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran Avlu dizisi için geri sayım başladı. Avlu'nun yeni bölümünde bu akşam Azra'yı bekleyen sürprizin ne olacağı da merak ediliyor.

Geçtiğimiz haftayı hatırlamayanlar ya da izlememiş olanlar için Avlu'nun son bölümünde yaşananları da derledik. Ayrıca Avlu'nun 29. bölüm fragmanlarını haberimizde bulabilirsiniz.



AVLU 29. BÖLÜM FRAGMANI