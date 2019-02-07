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  • 07.02.2019 12:47
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 12:47

29. yeni bölümde köstebeğin kim olduğu ortaya çıkacak mı?

Sevilen dizi bu akşam ekrana gelecek. Perşembe akşamlarının heyecanla takip edilen dizisi Avlu’da bu akşam nefes kesen anlar yaşanacak. Deniz’in içlerindeki köstebeği bulup bulmayacağı da merak konusu oldu. İşte tüm detaylar…



Dizi konusu ve sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran Avlu dizisi için geri sayım başladı. Avlu'nun yeni bölümünde bu akşam Azra'yı bekleyen sürprizin ne olacağı da merak ediliyor.

Geçtiğimiz haftayı hatırlamayanlar ya da izlememiş olanlar için Avlu'nun son bölümünde yaşananları da derledik. Ayrıca Avlu'nun 29. bölüm fragmanlarını haberimizde bulabilirsiniz.

AVLU 29. BÖLÜM FRAGMANI

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