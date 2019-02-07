Bir Zamanlar Çukurova bu akşam ATV'de olacak. İzleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler yaşanacak? Züleyha Yılmaz'ı başka bir kadınla görünce kıskançlık krizine girerek Demir'e tüm kinini kusuyor.



Diğer yandan konağın tapusunu alan Fekeli ve Yılmaz kutlamaya başlıyor. Bu gelişmeden sonra Demir'in ne yapacağı merak konusu…



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ FRAGMAN