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  • 07.02.2019 15:17
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 15:17

19. bölümde Züleyha kıskançlık krizine giriyor!

ATV’nin yayınlandığı günden bu yana büyük bir heyecanla izlenen dizisi ’da sular durulmuyor. Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yine gerilim ve entrikalarla dolu bir bölümle ekrana gelecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova’da yaşanacaklar ve yeni bölüm fragmanları…

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam ATV'de olacak. İzleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler yaşanacak? Züleyha Yılmaz'ı başka bir kadınla görünce kıskançlık krizine girerek Demir'e tüm kinini kusuyor.

Diğer yandan konağın tapusunu alan Fekeli ve Yılmaz kutlamaya başlıyor. Bu gelişmeden sonra Demir'in ne yapacağı merak konusu…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ FRAGMAN

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