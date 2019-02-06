Hercai dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizi Atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'den, güçlü oyuncu kadrosuna sahip bir dizi daha geliyor. İntikamdan doğan bir aşk masalını anlatan yeni dizi Hercai'nin ilk fragmanı izleyicide büyük ilgi uyandırdı. Fragmanın yayınlanmasının hemen ardından izleyici, "Hercai ne zaman başlayacak" sorusunun cevabını aradı. Peki, yeni dizi Hercai ne zaman başlayacak ve oyuncu kadrosunda kimler var?

HERCAİ FRAGMAN - TIKLA İZLE