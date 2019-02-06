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  • 06.02.2019 14:19
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 14:52

Atv'nin yeni dizisi 'nin ilk fragmanı yayınlandı! Hercai ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Dizi Atv’de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv’den bir dizi daha geliyor. Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Hercai’nin ilk tanıtım filmi dün akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin ilk tanıtımı büyük ilgi uyandırdı. İzleyiciler merakla Hercai dizisinin başlayacağı tarihi bekliyor. Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği “İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı”  mottosuyla yola çıkan Hercai'nin oyuncu kadrosunda kimler var merak ediliyor.

Hercai dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizi Atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'den, güçlü oyuncu kadrosuna sahip bir dizi daha geliyor. İntikamdan doğan bir aşk masalını anlatan yeni dizi Hercai'nin ilk fragmanı izleyicide büyük ilgi uyandırdı. Fragmanın yayınlanmasının hemen ardından izleyici, "Hercai ne zaman başlayacak" sorusunun cevabını aradı. Peki, yeni dizi Hercai ne zaman başlayacak ve oyuncu kadrosunda kimler var?

HERCAİ FRAGMAN - TIKLA İZLE

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